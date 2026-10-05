Пятеро рабовладельцев задержаны в подмосковных Раменках

В Московской области задержаны пять человек по подозрению в незаконном лишении свободы граждан. Как рассказал один из потерпевших, людей вынуждали бесплатно работать, а за неповиновение истязали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов и двоих управляющих "работным домом", а также вербовщика. Есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к организации целой рабовладельческой сети в Подмосковье.

Подозреваемые, как полагают следователи, находили людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и предлагали работу с проживанием. У доверчивых граждан отбирали документы и телефоны, а затем под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без оформления и бесплатно либо за гроши.

Одному из пострадавших удалось сбежать — он пошел в полицию. Для рабовладельцев схема обогащения обернулась уголовным делом, сообщает "МВД Медиа".

Ранее в Хакасии по подозрению в использовании рабского труда задержали 47-летнего местного фермера. Он заманил троих маргиналов обещаниями зарплаты, однако в действительности людям приходилось работать по 16 часов в день и терпеть побои и издевательства. Попытки сбежать срывались: рабовладелец отнял у потерпевших документы и держал в погребе на участке, расположенном вдали от населенных пунктов.

Во Владимирской области был арестован депутат Совета народных депутатов Собинского района — мужчину заподозрили в использовании рабского труда. Преступная группа удерживала на принадлежащей депутату автомойке трех мужчин, силой заставляя их бесплатно работать.