Поездка канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев и оказанный ему там восторженный прием контрастирует с резким падением популярности политика дома в ФРГ. На это указывают в понедельник, 5 октября, германские средства массовой информации.

Как пишет Berliner Zeitung, тот, кто получает овации в Киеве одновременно с поражением на выборах в Магдебурге, "должен спросить себя: была ли поездка в зону конфликта обязанностью или бегством". Ответ на этот вопрос, подчеркивает издание, весьма неудобен для Мерца: это и то, и другое.

Газета напоминает, что канцлер сделал тему поддержки Украины центром своей политики в качестве руководителя федерального правительства, чтобы оправдать перед налогоплательщиками превращение Германии в крупнейшего донора киевского режима. При этом в собственной стране рейтинг Мерца в несколько раз ниже, чем в Киеве.

То, что канцлера ФРГ на Украине одобряют в шесть раз больше, чем дома, уже даже не курьез, а политический диагноз, резюмирует Berliner Zeitung.

Несмотря на довольно печальное положение в своей родной стране, канцлер не упускает возможности подкинуть средств своему украинскому протеже. Поездку Мерца в Киев с подарками в день общенационального немецкого праздника раскритиковала сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель. Она риторически поинтересовалась, почему Мерц обещает Украине "новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков, которых не хватает пенсионным и больничным кассам, пока Германия переживает серьезнейший энергетический кризис".

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с иронией. В соцсетях он написал, что "разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немецкий народ перестал быть ленивым, больше работал на Украину и поделился своими социальными пособиями с Украиной".