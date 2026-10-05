Правительство Японии продолжает предпринимать бездумные шаги, провоцирующие дальнейшую деградацию отношений с Россией — или того, что от них осталось. На это указала в понедельник, 5 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница отреагировала на решение японских властей расширить антироссийские черные списки. По мнению Захаровой, подтверждение несамостоятельности внешнеполитического курса Японии, зависимой от так называемых единомышленников в Евро-Атлантике.

Недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с российской стороны. Ответ Москвы будет ориентирован, в первую очередь, на сферы, представляющие интерес для Японии, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что хотел бы видеть российско-японские отношения добрососедскими и наполненными конкретным содержанием. В нынешней геополитической ситуации отношение Токио к Москве переменилось. Однако есть надежда, что в Японии возобладает настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран.

Мария Захарова напоминала, что вследствие недружественной политики официального Токио отношения между Россией и Японией деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Однако Москва никогда не закрывала двери для диалога на взаимоуважительной и равноправной основе.