Россиян предупредили о вспышке опасного вируса во Вьетнаме

Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает информацией о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме, однако не исключает отдельные случаи заболевания.

В РСТ отреагировали на публикации в Сети о том, что во Вьетнаме инфицированы вирусом Коксаки несколько семей из России — они приехали в Юго-Восточную Азию отдохнуть.

Эксперты поясняют, что отдельные случаи заболевания туристов возможны, особенно в местах массового отдыха — такие ситуации носят сезонный характер. Но достоверных сведений о массовости инфекции пока нет.

Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России по сообщениям о заболевании вирусом Коксаки в одном из отелей страны. Российское ведомство намерено прояснить обстановку, сообщает РИА Новости.

Россия и Вьетнам продолжают развивать отношения, в том числе в туристической сфере. В сентябре российский лидер Владимир Путин анонсировал введение безвизового режима для вьетнамцев. "в ближайшее время".

При этом россияне могут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. Неудивительно, что эта азиатская страна пользуется большой популярностью у туристов из России.