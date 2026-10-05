Александр Овечкин объявил о своем последнем сезоне в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Спортсмен уточнил, что принял такое решение вместе со своей семьей: "Я очень люблю эту игру, но в глубине души знаю, что это правильное решение".

Овечкин душевно поблагодарил "всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто был так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и в момент тяжелых поражений". Хоккеист пообещал вместе со своими сокомандниками сделать всё возможное, чтобы этот год стал особенным для всех любителей хоккея, сообщает ТАСС.

В ноябре 2025 года НХЛ официально провозгласила россиянина Александра Овечкина лучшим бомбардиром в истории хоккея — он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах лиги. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли признал, что американцам очень повезло, что за один из их клубов выступает столь одаренный спортсмен.

Клюшка Александра Овечкина, которой он играл в сезоне-2025/2026, ушла с молотка почти за миллион рублей на аукционе Fan's Dream. За автограф спортсмена на аукционе Sotheby's заплатили 256 тысяч долларов.