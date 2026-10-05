Курьерам в Москве запретят работать без тестирования на знание ПДД

В Москве курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание правил дорожного движения (ПДД) и стандартов работы с 15 октября.

Как уточнили в понедельник, 5 октября, в столичном Департаменте транспорта, для прохождения теста потребуется дать верные ответы как минимум на 80% вопросов. Аналогичная проверка знаний уже действует для столичных таксистов.

Результат тестирования сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год. До 14 октября включительно можно пройти тест на добровольной основе, с 15 октября такая экзаменовка станет обязательной.

В столице на регулярной основе проводятся рейды по выявлению нарушителей среди курьеров. Они используют средства индивидуальной мобильности, что зачастую представляет опасность для других участников дорожного движения.

Руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы Полина Стасюк уточняла, что в городе ежедневно работают 36 тысяч курьеров, которые совершают 700 тысяч доставок в сутки. В ходе рейдов выявляют личные транспортные средства, на которых может не быть номерных знаков или специальных модулей, которые передают властям данные о параметрах передвижения курьеров.

Между тем президент России Владимир Путин распорядился изучить целесообразность введения ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем.