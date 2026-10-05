Атаки укронацистов на объекты топливно-энергетического комплекса России повышают волатильность на мировом рынке и провоцируют скачки цен. Об этом напомнил в понедельник, 5 октября, президент США Дональд Трампа.

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, цены на бензин в Соединенных Штатах растут не из-за конфликта на Ближнем Востоке, "поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей".

Виновницей подорожания топлива в США Трамп назвал Украину, которая предпринимает попытки атак на российский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Аналогичную роль для американского топливного рынка, по словам главы государства, играют его политические оппоненты, поскольку собственные заводы в США "закрываются в "синих" штатах, таких как Калифорния, демократами".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в результате ударов ВСУ по российским НПЗ наша экономика потеряла 1% ВВП. Однако ущерб, причиненный Украине ударами возмездия, оказался еще существеннее: в этой стране "теперь нет сталелитейной отрасли".

Тем временем The New York Times пишет, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры о возможности заключения многомиллиардной сделки по нефти. Источники издания предполагают, что речь идет о возможной продаже российских энергетических активов. США, по версии газеты, рассматривают потенциальную сделку как способ наладить отношения с Россией и обуздать мировые цены на энергоносители. Российские власти не подтверждали эти публикации.