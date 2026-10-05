Необычно теплый день ждет москвичей перед похолоданием с ливнями

В течение недели, начавшейся 5 октября, в столичном регионе не ожидается особенно сильных осадков, хотя небольшие дожди ожидаются. Об этом рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил эксперт, 7 и 8 октября в Москве и Московской области прогнозируется погода без осадков с температурой плюс 14-16 градусов. Небольшой дождь возможен местами в пятницу, а более заметные осадки придут только в субботу и воскресенье, 10-11 октября.

Это подтвердил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил в соцсетях, что в субботу, 10 октября, в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями, порывистым ветром и понижением температуры в течение суток до плюс 10–13 градусов.

Однако этому будет предшествовать относительно теплая пятница: 9 октября по московскому региону "скользнет" теплый атмосферный фронт, благодаря которому после полудня воздух прогреется до 18 градусов, что крайне нетипично для октября, сообщает АГН "Москва".

Между тем пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предостерегает автомобилистов от резких маневров и превышения скорости на фоне непростых погодных условий. Из-за дождя рекомендуется заблаговременно притормаживать перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон за рулем.