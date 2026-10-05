От парты — до подвига: Путин вручил награды воспитавшим Героев России педагогам

В Екатерининском зале сегодня собрались педагоги и люди в форме, с орденами и медалями. И награды учителям - тем, кто всю жизнь воспитывал настоящих граждан, прививал любовь к Отечеству, малой Родине, с чувством ответственности и долга перед своей страной. За это сейчас и сражаются на передовой их ученики, проявляя доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач.

"Я очень рада, что большинство моих учеников и, видимо, не только моих, поверили мне, как преподавателю, как педагогу и стали порядочными людьми, честными людьми, и как сейчас показывает наше время, встали на защиту нашей Родины, когда ей это потребовалось", - говорит Нина Краюшкина, наставник молодых педагогов из Красноярска.

Именно учителя, искренне преданные своему делу, во все исторические эпохи служили нравственным маяком для целых поколений. А сейчас бойцы СВО продолжают эту миссию и сами становятся наставниками для школьников и студентов.

"Хочу выразить вам, вашим коллегам учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. Вместе с вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто сейчас отстаивает суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. И в этой связи хочу подчеркнуть, в основном это достаточно молодые люди, те, кто родился и вырос уже в современной России, они учились, воспитывались в нашей системе образования. Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности. И огромная заслуга в этом принадлежит вам, всем учителям России", - сказал Владимир Путин.

После торжественной церемонии президент пообщался с педагогами в более неформальной обстановке за бокалом шампанского. Владимир Путин еще раз поблагодарил учителей за работу и подчеркнул, что воспитание закладывает основу в жизни.

Самое главное – это воспитание. На этой базе все остальное строится. Строится все: и знания, и отношение к окружающей жизни, к своей стране, к родителям, близким, к своим собственным детям, поэтому это, конечно, важнейшая составляющая вашей работы", - сказал Путин.

А ранее на связь с президентом вышли те, о ком говорят: лучшие в профессии. Лауреаты всероссийских конкурсов. "Учитель этого года" - Алексей Морозов, преподаватель информатики из Твери, затронул тему - создать отдельную нейросеть, которая станет помощником педагогу. Искусственный интеллект мог бы взять на себя создание презентаций, медиаматериалов и цифровых приложений, тем самым освободив учителей от рутины и сэкономив их личное время.

"Чтобы он заточен был под образовательные задачи, чтобы нейросеть была обучена, исходя из наших единых образовательных программ, единых учебников, верифицированного контента, который пропагандирует традиционные ценности. А также он бы помогал учителю создавать контент для своих уроков", - призвал Морозов.

"Алексей Сергеевич, очень хорошее предложение, жалко, что я сам до этого не додумался, и Сергей Сергеевич не предложил. Идея абсолютно правильная. Надо чуть-чуть всегда идти на шаг впереди, и следовать тому, что жизнь предлагает нам в качестве инструмента, который можно было бы использовать для достижения максимального результата". – согласился Путин.

На встрече позвучали предложения по созданию единой цифровой платформы для учителей родных языков, открытию родительских школ - для поддержки мам и пап, была озвучена и инициатива цифровизации личных дел учеников. Владимир Путин идеи оценил.

Президент сегодня по видеосвязи дал старт работе второго в России образовательного комплекса. "Точка будущего" в Якутии объединяет детский сад, начальную и среднюю школы. По сути, это целый город детства и знаний. Здесь есть все: научные лаборатории, творческие пространства и спортивный комплекс. Предусмотрено и жилье для педагогов и приемных семей. Обучение бесплатное, все расходы несет благотворительный фонд.

"Здесь вместе растут и учатся дети с разным жизненным опытом и разными возможностями по здоровью. Для каждого ребенка с учетом его особенностей разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. Уважаемый Владимир Владимирович, мы все знаем фразу Архимеда — "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Мы хотим, чтобы точка будущего стала для наших учеников этой точкой опоры, пусть они обретают знания и совершают открытия для пользы нашей замечательной страны", - говорит Ирина Белянова, президент благотворительного фонда "Новый дом".

Говоря о развитии школьной инфраструктуры, президент сообщил, что с 2019 года в России открыли тысячу 719 новых школьных зданий, где учатся более миллиона детей.

"Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе или в малом городе, в Северном или Дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной. Пусть "Точка будущего" в Якутии станет тем гостеприимным домом, откуда начинается дорога к настоящим свершениям", - сказал глава государства.

Президент поставил задачу распространять лучшие практики учителей на всю страну.