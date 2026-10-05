Российское правительство утвердило стратегию развития биоэкономики

Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Реализация планов поможет стимулировать разработку отечественных уникальных решений в этой сфере. Речь идет о предприятиях, которые выпускают инновационную продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов - все это находит широкое применение в таких отраслях как агропром, медицина, ветеринария, энергетика и ЖКХ.

Ещё одна важная тема - поддержка регионов. Обсудили списание две трети бюджетной задолженности для Белгородской области.

"За прошедшие два года такая мера свою эффективность доказала. Благодаря ей наиболее востребованные на местах проекты получили сотни миллиардов рублей. Это положительно влияет на качество жизни людей и способствует достижению целей, поставленных главой государства, по развитию всей страны. Таким механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область. Дополнительно направим почти 3 млрд рублей на ключевые нужды этого субъекта: помощь участникам специальной военной операции и их близким. Правительство и далее будет помогать регионам сокращать бюджетную задолженность", - сказал Михаил Мишустин.