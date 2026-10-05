Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в течение понедельника, 5 октября, 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, с 8 до 20 часов 5 октября вражеские дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что враг почти тысячу раз пытался ударить по столичному региону беспилотниками с начала осени: с 8:30 1 сентября по 8:30 5 октября в направлении Московского региона летело 9994 украинских беспилотных летательных аппарата. Однако львиная доля из них была нейтрализована еще на дальних рубежах.

Тем временем киевский режим продолжает целенаправленно создавать угрозы серьезной ядерной аварии, атакуя дронами Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что "эти бесчинства на грани ядерной катастрофы вновь вскрывают истинную террористическую сущность киевского режима" (цитата по ТАСС).