Брюссель сделал горькое признание: ЕС движется к очень тяжелой зиме

Европа не питает иллюзий относительно своего будущего в свете отказа от недорогих российских энергоносителей. Официальный Брюссель признает: Евросоюз оказался на пороге крайне суровой зимы.

Как заявила в понедельник, 5 октября, официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, "ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы".

Чиновница объявила, что ради стабилизации цен для европейских граждан и бизнеса члены Евросоюза и "Группы семи" (G7) договорились высвободить из стратегических резервов по 50 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива.

Однако специалисты скептически оценивают эффективность мер, доступных Евросоюзу. Так, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек европейцам драконовскую экономию на отоплении. Вместо того, чтобы зимовать при 20 градусах, обычный житель Евросоюза "будет зимовать, например, при +15 или +10 градусах, в шубе будет спать" (цитаты по ТАСС).

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер подтверждал, что страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона. По состоянию на 1 октября европейские хранилища были заполнены лишь на 72%, а объем активного газа в них оказался на 11,3 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее.