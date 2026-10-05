На борту авианосца "Шарль де Голль" произошел пожар

Первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой оказался охвачен огнем — на борту авианосца "Шарль де Голль" в понедельник, 5 октября, вспыхнул пожар.

Как уточнили в командовании французскими Военно-морскими силами, ЧП случилось, когда корабль стоял на техобслуживании в порту Тулона. Предполагается, что огонь вспыхнул после применения газового резака.

На тушение пожара ушло около двух часов. Жертв и пострадавших удалось избежать. Французские власти уверяют, что реакторное оборудование авианосца не было повреждено огнем, сообщает онлайн-издание Mer et Marine.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался о незаконных действиях представителей иностранного флота, граничащих с пиратством. Президент России предупредил, что мы "знаем маршруты, что везут, и чьи это корабли". Москва будет отвечать на нарушение своих прав и интересов так и там, где "мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным".