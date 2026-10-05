Власти Литвы и Польши приступили к разработке механизмов эвакуации населения через государственную границу. Об этом рассказал в понедельник, 5 октября, польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский.

Как рассказал политик, он обсуждал с литовским коллегой меры для организации альтернативных пунктов пересечения границы на случай экстремальных ситуаций, организации центров приема эвакуированных.

Руководитель литовского МВД Мартинас Кателинас уточнил, что в экстренной ситуации путь отступления в Европу для жителей Литвы, Латвии и Эстонии остается тем же — через Польшу.

При этом Польша отказалась отменять контроль на границе с Литвой, введенный в июле 2025 года и неоднократно продлевавшийся, цитирует Кервиньского ТАСС.

Ранее российские власти отреагировали на публикации западных журналистов о якобы переброске Эстонией своих войск на границу с Россией. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что такие статьи — часть провокационной кампании, направленной против России с целью посеять в международном сознании ощущение неуверенности в завтрашнем дне.

Тем временем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что утверждения о якобы агрессивных намерениях российских властей в отношении европейских стран не находят объективных доказательств.