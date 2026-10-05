Астроном: октябрьское небо подарит россиянам настоящее шоу

Октябрь подготовил для любителей астрономии сразу несколько эффектных небесных явлений. Об этом рассказал в понедельник, 5 октября, научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" в Московской области Станислав Короткий.

По словам ученого, 9 октября ожидается максимум потока Дракониды, 10 октября — максимум Южных Таурид. 21 октября наступит максимум еще одного известного потока — Орионид, который может давать около 20 метеоров в час.

Также октябрь окажется богат на сближения Луны с яркими объектами. 7 октября естественный спутник Земли пройдет рядом с Регулом, 12 октября — примерно на 2,8 градуса севернее очень яркой Венеры, вечером того же дня — на два градуса южнее Меркурия.

С 19 по 28 октября по утрам над Европейской частью России будет хорошо видна Международная космическая станция (МКС), причем 26 октября объект окажется на высоте до 40 градусов над горизонтом.

Апофеозом октябрьского астрономического шоу станет 28 октября, когда Луна пройдет по северной части Плеяд — одного из самых известных рассеянных звездных скоплений. Поскольку Луна своим ярким диском закроет часть звезд скопления, наблюдать это явление можно будет лишь при помощи специальных инструментов — хотя бы бинокля, цитирует Короткого "Подмосковье сегодня".

Осень-2026 обещает оказаться щедрой на космическую непогоду. Демонстратор интерактивного пространства "Лунариум" в Московском планетарии Владимир Трифонов рассказал, что от Солнца распространяются потоки заряженных частиц — так называемый солнечный ветер. Это грозит возмущениями магнитосферы Земли. Сейчас такие явления участились, а циклы стали интенсивнее.

Тем временем на Земле завершилась вторая магнитная буря этой осени. Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, случилось это с опозданием на сутки относительно прогнозов. Геомагнитная обстановка уже стабилизировалась, возобновление активности пока маловероятно.