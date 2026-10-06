Российская армия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам нашей страны нанесла новые удары по украинским тылам. Этой ночью взрывы звучали в подконтрольных Киеву Запорожье и Харькове. Прилеты отмечены в Кировограде и Кропивницком.

А в зоне СВО "северяне" продолжают уничтожение блокированных боевиков. Накануне наши войска завершили зачистку малого кольца окружения у села Рeбленое.

Экипаж Ми-28 уничтожил замаскированный опорник ВСУ в зоне ответственности группировки "Север". Цель "ночной охотник" поразил управляемой ракетой. На Добропольском направлении, где завершается разгром окружённого противника, дроны-перехватчики за сутки сбивают десятки ударных вражеских БПЛА. Особо эффективен в таком бою наш "Сокол-И".

Не менее надежно от беспилотников ВСУ прикрывают штурмовиков снайперы группировки "Центр". Особое внимание уделяют ликвидации так называемых дронов-"ждунов", которые готовы в любой момент атаковать из засады. В Запорожской области операторами "птиц" уничтожены несколько самоходок "Паладин" и гаубица М777 американского производства.

И новые подробности освобождения села Самойловка бойцами группировки "Восток". Продвижение осложняли мощные укрепления. Расчеты самоходок "Гиацинт" сорвали ротацию противника в районе восточного берега Красно-Оскольского водохранилища в ДНР. Воздушная разведка засекла перемещение живой силы и техники боевиков. И в дело вступили артиллеристы. Точными ударами "Гиацинты" ликвидировали вражеский опорник, а заодно и подкрепление, которое ВСУ направили на передовую.