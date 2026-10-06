В ожидании восстания машин. Американская компания, производящая роботов, решила утилизировать человекоподобные машины, запустив в производство модель нового поколения. Старичков не стали разбирать на запчасти, а придумали для них эффектный огненный сценарий прощания.

Эффектный ролик готовили тщательно. Когда роботов-старичков предыдущего поколения нужно было выводить из эксплуатации, генеральный директор компании Брэд Эдкок обратился к эксперту. Арнольду Шварценеггеру. И знаменитый Терминатор ответил: расплавьте их. Гуманоидов развели как дураков, научили по команде прыгать со второго этажа на страховочные подушки, потом внедрили в электронный мозг программу, заставившую их эффектно кидаться в огненную лаву. И вывезли в финский город Иматра, где нашли плавильный котел на 75 тонн жидкого металла.

Картинка, бесспорно, эффектная, но публика возмутилась – зачем устраивать машинам, друзьям человека такое вот огненное погребение. Директору компании Брэду Эдкоку напомнили, сколько усилий он приложил для того, что убедить американцев, что робот - лучший друг человека. Незаменимый помощник, хороший работник, найдет место в каждом доме и сделается едва ли не членом семьи. Почти человек.

Уничтожение роботов назвали массовым суицидом в индустриальном крематории. В мире, где границы реальности размыты, а роботы уже так похожи на нас, и даже обитают в наших домах, сама мысль о том, что человекоподобному существу можно приказать уничтожить себя, представляется неэтичной и негуманной.

Шварценеггеру тоже досталось. Ты в кино в металл нырял, но жив-здоров. А механических собратьев отправляешь в огненное пекло. К тому же, учитывая, насколько неуправляемым становится сегодня искусственный интеллект, очевидной становится простая мысль: если робота можно научить эффектному самоуничтожению, где гарантия, что не найдется безумец, который внедрит в электронный мозг мысль о том, что уничтожению подлежит человек. И машины начнут нам мстить за своих железных собратьев.

В этом мире в действительности все не так, как на самом деле.