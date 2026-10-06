Как можно расценить визиты немецких политиков на Украину? Представляет ли тот же канцлер Мерц какой-нибудь авторитет для киевского режима или Зеленскому нужны от него только деньги? И почему из Берлина все чаще звучат заявления об угрозе со стороны России?

В программе "События. 25 час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Канцлер Мерц – это сбитый немецкий летчик. Отыгранная политическая фигура. И избиратели в Германии ему очень четко это показали. Результаты его партии и рейтинг самого Мерца ошеломительно низок", - отметил он.

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