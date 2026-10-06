ПВО сбила 868 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 6 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 6 октября ПВО сбила 868 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 5 октября до 9.00 мск 6 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей. Беспилотники сбиты над Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной воздушной атаки на столицу. По его данным, на Москву направлялось 112 беспилотников. Позже стало известно еще о 39 дронах, уничтоженных расчетами ПВО в районе мегаполиса. Все цели поражены.