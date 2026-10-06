Собянин сообщил о сбитии 105 БПЛА на подлете к Москве с вечера понедельника

С вечера понедельника, 5 октября, до 05:00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах", — написал он в своем канале в мессенджере "МАКС".

Также мэр добавил, что за этот период 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.