Силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку киевского режима на российскую столицу. Как сообщил в "Максе" мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 6 октября на подлете к мегаполису сбито 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным Собянина, за последние часы уничтожено 19 дронов ВСУ. Всего же с начала суток на подлете к столице уничтожено 112 беспилотников. А в период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летело 650 БПЛА.

Мэр столицы также сообщил, что с утра 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 украинских беспилотников. Большая их часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах, а 862 беспилотника сбито на подлете к Москве.

По последним данным Собянина, уничтожено еще десять летевших на Москву беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.