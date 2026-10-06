Атака БПЛА на Подмосковье: один погибший, шестеро пострадавших

Один человек погиб и шесть пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Московскую область.

Погибший - 20-летний мужчина из поселка Радумля Солнечногорского округа Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Среди пострадавших есть мужчина с осколочными ранениями из Покровского - его доставили в больницу. Еще двоих госпитализировали в Истре, одному из них предстоит операция. Трое жителей деревни Ляхово Домодедовского округа после медицинской помощи отказались от госпитализации.

В Истре повреждены 10 частных домов хозяйственные постройки и две машины. В Домодедово, в селе Лобаново, загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино.

За прошедшую ночь в Подмосковье уничтожили 185 вражеских беспилотников.