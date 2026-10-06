"Отключились все органы до единого": актриса Наталья Андрейченко попала в больницу

Звезда фильмов о Мэри Поппинс оказалась в больнице. Вот что случилось у Натальи Андрейченко.

Прославленная актриса вышла на связь в своем личном блоге. "Чувствую себя очень плохо, нет сил. Не могу встать с постели", - объявила Наталья Андрейченко.

Она поведала, что переживает из-за собаки Тоби. "Утром поступил звонок: сказали, что Тоби лежит на ступеньках и не может встать. Пес оказался парализован. Простите, но я даже не могла к нему выехать. Мы разговариваем с ним телепатически. Через три дня меня привезли в полуобморочном состоянии в больницу", - рассказала актриса.

Она поговорила с врачом, чтобы выяснить состояние собаки. "У Тоби отключились все органы до единого. Он был готов умереть… Он все время пытался показать мне, что пытается встать", - поведала Андрейченко, пытаясь сдержать слезы.

Далее, по словам актрисы, и вовсе случилась "страшная история". "Может, когда-нибудь я расскажу вам, как животные понимают человеческую речь. Они заранее все знают", - заключила Наталья.

Комментаторы высказались на официальной страничке Андрейченко в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Они постарались поддержать расстроенную артистку, которая записывала видео, лежа в кровати. "Обнимаю вас, Наталья. Животные уникальные и преданные", "Наталья, скорого выздоровления вам. Живите доооолго, здорово, счастливо, я вас прошу", "Сил вам, прекрасная Наталья. А животные, да, они все понимают и чувствуют наперед", - высказались поклонники.

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