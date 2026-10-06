Трамп смирился с гибелью Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Иранские войска в ходе военных действий против Соединенных Штатов могут уничтожить американские города. Эта участь постигнет, скорее всего, Лос-Анджелес и Сан-Диего в штате Калифорния, заявил президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома считает, что это небольшая цена, которую придется заплатить американцам. Зато скоро все закончится, иранцы могут только немного затянуть ситуацию, уверен американский лидер.

Выступая перед своими сторонниками в штате Небраска, глава Белого дома выразил надежду на "грандиозную победу" США над Ираном. Такой финал, по словам Трампа, подтвердит правильность всего, что было им сделано. Ранее президент США заявлял, что Вашингтон в ближайшее время определится, возобновлять ли удары по Ирану или попытаться заключить с Тегераном соглашение, передает ТАСС.