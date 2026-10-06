81-летний рыбак отбился от медведя в Иркутской области

Медведь напал на 81-летнего рыбака в Иркутской области.

Инцидент произошел в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга. Мужчина причалил к берегу и разгружал лодку, когда к нему подошел хищник.

Пенсионеру удалось отбиться от медведя, забраться в лодку и отплыть от берега. Рыбак получил ранения рук и тела, сообщили, в управлении МВД по Иркутской области.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее в Иркутской области медведь попытался пробраться в школьную столовую.