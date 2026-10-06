ВС России предотвратили попытку украинской армии прорвать окружение "Волчанского котла" в Харьковской области.

Штурмовая бригада ВСУ пыталась вырваться из окружения в районе из района населенного пункта Курганное сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

"В результате комплексного огневого поражения более половины <...> группы врага уничтожено", - рассказал собеседник агентства.

В начале сентября бойцы группировки "Север" взяли в кольцо около 1,7 тысячи украинских военнослужащих в Харьковской области. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области.