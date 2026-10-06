"Ничего не получается, никому не нужна": Ксения Алферова призналась, о чем думает после потери близких людей

В последнее время Ксения Алферова переживала сложный период. Несколько лет назад актриса оформила развод с актером Егором Бероевым после 20 лет совместной жизни. О разводе зимой сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 22-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале.

А недавно в семье Алферовой случилось горе - умерла ее бабушка Ксения, в честь которой артистку и назвали. Женщине было 103 года.

Однако актриса старается не унывать. "Жизнь удивительна, да, полосата, ну, это жизнь. Была бы однообразно легка и безмятежна, не росла бы наша душа", - убеждена Ксения.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса призналась, что иногда и ей не удается сохранять оптимизм. "Хорошо, когда в душе цветут цветы, а не темень и мрак. Мне так дорого их тепло, что пробирающиеся внутрь противные мысли о том, что ничего не получается, никому не нужна, что в душах людей зима, стараюсь прогонять молитвой. Они, конечно, находят щели, но если душа жива, то ее благоухание, ее жажда жизни и света их прогоняет. Многое не получается, часто не знаю, как быть, что делать, но цепляешься взглядом за красоту какую-нибудь, за доброе слово, взгляд, переключаешь на это внимание и всё, легче дышать становится и улыбка разглаживает недовольные морщины и распрямляет тебе плечи", - поведала актриса.

Алферова убеждена, что всегда есть возможность "наполниться и идти дальше".

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