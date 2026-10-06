Роспотребнадзор опроверг сообщения о вводе ограничений в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области назвало фейком сообщения о введении особого режима в регионе. В ведомстве подчеркнули, что информация недостоверна и не имеет отношения к официальным источникам.

Речь идет о распространившемся в сети ложном сообщении: якобы, в Иркутской области введен усиленный санитарно-эпидемиологический режим и строгие ограничения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что таких решений не принималось. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная.

Специальный комплекс мероприятий, о котором сообщили 4 октября, был проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Специалисты диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Медики подчеркивают, что в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.