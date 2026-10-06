Российские войска нанесли удары по местам хранения беспилотников, а также складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами ВСУ. А также освободили населённый пункт Голубково в Запорожской области. Всего за сутки ликвидированы свыше 1400 украинских боевиков.

Цели разведаны. Удар по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области наносят расчеты орудий "Гиацинт - Б". Подразделения группировки "Восток" идут на штурм населенного пункта Самойловка. Накануне его удалось взять под контроль. Противнику не помогли ни расположение села на возвышенности, ни мощные укрепления.

При освобождении Самойловки уничтожено до роты живой силы противника, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 11 наземных робототехнических комплексов и более 30 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга". Взятие населенного пункта позволило расширить зону контроля группировки "Восток" в Запорожской области и открыло путь для дальнейшего продвижения к Терновке.

Окруженные формирования ВСУ в Харьковской области - под постоянным огнем группировки "Север". Вертолет Ми-28 ударил по опорным пунктам украинских боевиков легкими многоцелевыми управляемыми ракетами. А расчеты БПЛА поразили позиции врага ударными дронами "Молния 2".

Артиллерия и беспилотная авиация поддерживают наши штурмовые подразделения на Добропольском направлении. Расчеты САУ "Мста - С" поразили огневые точки противника в лесополосах вокруг города, где расширяется зона контроля окруженных формирований ВСУ. Операторы войск беспилотных систем работают по украинским ударным дронам и живой силе в Добропольском котле.

С земли действия наших штурмовиков под Добропольем также прикрывают снайперские подразделения группировки "Центр".