Новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы нанесли удары по объектам в Саудовской Аравии. Среди целей - крупный нефтеперерабатывающий завод в Джидде, также атакованы ряд аэропортов, в том числе в столице - Эр - Риаде.

Воздушное пространство над королевством фактически закрыто. Повстанцы объявили его зоной военных действий. На этом фоне Пакистан и Турция рассматривают возможность отправки своих войск на помощь саудитам.

Меры поддержки обсудили на заседании трех стран - участниц Мекканского соглашения. Тем временем в Йемене правительственные силы начали собственную спецоперацию против хуситов. Сообщается о том, что армия отбила у мятежников город Моха - ключевой порт на Красном море, позволяющий контролировать стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Впрочем, сами хуситы эту информацию опровергают.