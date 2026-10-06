Родители просят о помощи: зрители ТВЦ собирают средства на лечение 13-летней Вари

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летней Вари Ященко из Москвы. Уже почти 4 года девочка борется за жизнь - у нее аутоиммунный васкулит - редкое и очень тяжёлое заболевание, из-за которого у Вари отказали почки. Врачам удалось вывести основное заболевание в ремиссию. Девочке сделали пересадку почки, но теперь требуется специальная терапия. Без неё почки ребёнка снова могут перестать работать. Стоит необходимое лечение больше миллиона рублей. У семьи такой суммы нет, родители просят о помощи.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

В больнице Варя закрывает лицо волосами - чтобы не видели, как девочка плачет. В свои 13 она пережила столько, что выдержал бы не каждый взрослый. У Вари редкое и очень тяжелое аутоиммунное заболевание, которое привело к терминальной стадии поражения почек.

"Ее иммунитет уничтожил ее собственные почки. Это произошло быстро, практически за несколько недель. Это редкое, можно сказать, орфанное заболевание. Это нетипичная болезнь", - рассказал Михаил Каабак, профессор, детский хирург-трансплантолог.

Четыре года назад Варя тяжело переболела кишечной инфекцией, она и запустила страшный механизм. Девочка стремительно теряла вес, приходила из школы и сразу ложилась спать. Мама обращалась к специалистам, но четкого ответа не было. Во время очередного приступа Наталья сама привезла дочь в больницу. После сбора анализов ребёнка сразу забрали в реанимацию.

"У Вари был очень показатель высокий калия, и врач сказал, что если ночь продержится, то будет жить", - говорит Наталья Антохина, мама девочки.

Для родных это был шок. Иммунитет ребенка атаковал почки, которые к тому времени практически уже перестали работать. Жизнь Вари стала зависеть от диализа.

"Нас посадили на перитонеальный диализ. Это такая система, устанавливается трубка в брюшную полость и выводится наружу. Аппарат в течение ночи, у нас было в течение 14 часов, 20 литров жидкости постепенно выливается в Варю, и потом час эта жидкость находится в ней, потом это выливается в сливные пакеты. На этом жить долго нельзя, потому что вымывается из организма абсолютно всё", - рассказала Наталья Антохина.

Больше года Варя была практически буквально привязана к громоздкому аппарату, а врачи пытались справиться с васкулитом. Лечение не помогало, но при этом вызвало чудовищные осложнения - у ребенка начались сильнейшие отеки, Варю было не узнать.

"Это была рвота неконтролируемая, судороги, плохое состояние. Начало подниматься очень сильно давление, то есть там около 170 на 130. Образовалась катаракта на обоих глазах, то есть в связи с этим она плохо видит", - говорит мама девочки.

Девочке сделали спасительную пересадку почки. Но теперь Варя в очень уязвимом положении - болезнь может вернуться в любой момент и атаковать уже и донорскую почку - последняя биопсия показала тревожные признаки. Чтобы не произошло страшного и Варя жила, требуется лечение, которое поможет контролировать состояние ребёнка. Курс терапии стоит больше миллиона рублей, родные умоляют о помощи.

"Хочу обратиться ко всем, кто может и кто в силах помочь, помочь нам жить дальше обычной жизнью. Очень прошу помощи", - сказала Наталья Антохина.

"Если мы пустим эту ситуацию на самотек, и Варя будет находиться со своим необычным заболеванием в рамках обычного мониторинга этого заболевания, прогноз у нее будет скомпрометирован существенно. Рассчитывать на полноценные десятилетия нормальной жизни уже не придется", - отметил Михаил Каабак.

А Варе очень нужна эта надежда и шанс на жизнь. Она мечтает стать пилотом – уже собрала целую коллекцию самолётов. Представляет, как за штурвалом полетит ровно и уверенно, потому что уже слишком хорошо знает, что такое турбулентность. И именно сейчас девочке нужна наша помощь, чтобы в очередной раз ее преодолеть.

Ещё раз напомним - времени у Вари очень мало, обострение может начаться в любой момент. Поэтому начать лечение нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Ященко, программа 2664