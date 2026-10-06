Во Франции из музея украли одну самых тяжелых книг в мире

Информация об очередном ограблении музея во Франции. На этот раз неизвестные украли одну самых тяжёлых книг в мире - "Апокалипсис" Жозефа Фаре.

Уникальный фолиант существует в единственном экземпляре и весит 210 килограмм. В его создании участвовали свыше десятка выдающихся писателей и художников. А обложка - за авторством Сальвадора Дали - украшена золотом и драгоценными камнями.

Книга выставлялась в центре современного искусства коммуны Иссуар, а кража произошла в ночь на 5 октября. Обстоятельства произошедшего не раскрываются, но местная жандармерия ведёт расследование.