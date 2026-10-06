Гарри и Меган погрязли в скандалах после возвращения в Британию: вот что происходит между Сассекскими

Меган Маркл и принц Гарри не могут прийти к согласию по одному важному вопросу после возвращения в Великобританию. Супруги каждый день ругаются.

Герцог и герцогиня Сассекские вновь привыкают к британской жизни после переезда из Монтесито, штат Калифорния, в конце августа. Их возвращение прошло далеко не гладко: возникли разногласия с королём по поводу того, как следует именовать Гарри и Меган, а проблемы с безопасностью вынудили Сассекских перевести детей в другую школу всего через два дня после начала занятий.

Однако, как сообщает Heat, на горизонте у Сассекских может возникнуть новая проблема. По данным журнала, супруги расходятся во мнениях относительно того, где им следует провести Рождество. Из-за этого Гарри и Меган скандалят уже не первую неделю.

"Теперь, когда дети ходят в школу, они не могут постоянно метаться между Калифорнией и Великобританией всякий раз, когда им этого захочется. Поэтому вскоре им предстоит принять несколько непростых решений, поскольку по этому вопросу они не могут прийти к согласию", — поделился человек из окружения пары.

Гарри очень хочет, чтобы семья осталась в Великобритании. Зима — одно из его любимых времён года. Но Меган якобы тоскует по дому и очень хочет увидеть свою мать Дорию Рэгланд.

"Меган скучает по своим друзьям, скучает по привычному распорядку жизни и очень сильно скучает по маме. Она разговаривает с Дорией каждый день, обычно по несколько раз, но это совсем не то же самое, что проводить с ней каждые выходные", — отметил инсайдер.

Как сообщается, Маркл также не слишком привлекает перспектива провести Рождество за "светскими разговорами" с членами королевской семьи. Кроме того, считается, что её отталкивает сама мысль о том, чтобы сидеть и ждать приглашения в Сандрингем, которое вполне вероятно, что так и не поступит.

Несмотря на разногласия по поводу Рождества, судя по всему, Меган нравится вновь обживаться в Великобритании. В сентябре она опубликовала видео, на котором Арчи и Лилибет играют в лесу, а также рыбачат вместе с Гарри. Публикацию герцогиня сопроводила эмодзи в виде сердца и британского флага.

Ранее на этой неделе супругов наконец заметили вместе на публике — в пабе The Falkland Arms в Грейт-Тью, графство Оксфордшир, неподалёку от места, где, как предполагается, сейчас проживает семья.