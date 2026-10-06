ВС России поразили центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский"

ВС России ударили по центрам обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский" в крупных городах Украины.
Для атаки использовались тяжелые дроны-камикадзе "Герань", сообщили в Минобороны России. Все цели были успешно достигнуты.
Удары по центрам обработки данных подрывают коммуникационные возможности ВСУ, нарушают логистику военных передвижений и управления войсками.
Поражённые центры обработки данных являются важными стратегическими объектами ВСУ, подчеркнули в нашем оборонном ведомстве.
Ранее ВС России поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях.