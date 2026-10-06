Возросло число жертв атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Общее число пострадавших в результате татки украинских беспилотников на Подмосковье увеличилось до девяти человек. Также возросло число погибших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как написал губернатор в "Максе", жертвами налета стали два человека. В Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину, пострадала находившаяся в доме женщина. Ранее была подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

По данным Воробьева, в результате атаки украинских дронов на Подмосковье пострадали девять человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Раненым оказывают необходимая медицинская помощь. В семи муниципалитетах повреждено 47 частных домов.