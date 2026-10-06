Садальский выставил Максакову без штанов

Станислав Садальский и Людмила Максакова уже много лет приятельствуют. Артист восхищен своей коллегой.

В завидной регулярностью Станислав Садальский выкладывает на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии приятельницы. Так, на сей раз артист выставил Людмилу Максакову в одном лишь черном боди. В таком виде 86-летняя актриса предстала на сцене в спектакле "Королева мать".

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"Только что в третий раз посмотрел чудесную постановку Сергея Яшина. Подобная история могла произойти где и когда угодно, все происходящее узнаваемо: отношения "дети - родители" это далеко не всегда любовь и идиллия, часто они превращаются в открытую и беспощадную войну, последствия подобных отношений могут быть непоправимыми..." - высказался Садальский.

В Сети многочисленные поклонники предположили, что таким образом актер намекнул на отношения Людмилы Максаковой с собственной дочерью, которые оставляют желать лучшего. Другие интернет-пользователи обратили внимание на вид возрастной артистки. Они высказали мнение, что в таком столь провокационном наряде выходить на сцену может только очень смелая женщина.

"Все происходящее на сцене наводит на самую простую, всем известную и даже банальную мысль - любите и цените своих самых близких и дорогих людей, прощайте им их слабости и успейте сказать им о своей любви, чтобы потом не стало поздно..." - призвал актер.

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