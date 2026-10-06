Жители Киева начали массово выезжать из города на фоне ударов ВС России по мостам через реку Днепр.

Повреждения мостов вызвали транспортный коллапс в городе. В связи с этим киевляне начали уезжать на запад страны, где логично возрасла стоимость аренты жилья, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу "МаякUA"

"Монако отдыхает. Когда Ужгород чувствовал себя Монако?", - сказала она.

В начале октября ВС России ударили поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, а чуть позже по Северному автотранспортному мосту. Через них шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе, а также осуществлялась переброска украинских войск.