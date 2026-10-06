ВС России поразили портовую инфраструктуру в Измаиле

Российские войска продолжили наносить удары по объектам на Украине, которые используются ВСУ. Минувшей ночью целями стали логистические центры, транспортная и портовая инфраструктура, а также морские суда, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что российская армия использовала беспилотные летательные аппараты. В результате в Одесской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Измаил целью стала причальная инфраструктура, которую использовали для разгрузки военного имущества и вооружений.

Также под удар попали сухогрузы. Так, в порту Черноморск поражено морское судно. Оно доставило на Украину груз двойного назначения, предназначенный для ВСУ.