ФСБ задержала готовившего теракт жителя Тамбова

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Тамбова. 55-летний гражданин России подозревается в подготовке теракта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, злоумышленник сам установил контакт с представителем украинских спецслужб. По заданию куратора он готовил подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным ФСБ, мужчина провел разведку прилегающей к предприятию территории и запросил у куратора взрывчатое вещество для изготовления бомбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Злоумышленник заключен под стражу, его действия проверяют на признаки госизмены, передает ТВЦ.