Отдавшая приемную дочь обратно в детский дом Алена Кравец наслаждается беременностью

Алена Кравец готовится к рождению первого ребенка. Звезда ток-шоу принимает поздравления.

Модель наслаждается беременностью. Алена Кравец с удовольствием выкладывает в Сеть фотографии, на которых демонстрирует округлившийся живот. Белокурая красавица совершенно счастлива.

Журналисты связались с Аленой, чтобы поздравить ее с важным событием и узнать подробности. "Беременности идет четвертый месяц. Пол малыша пока не узнавала. Пусть будет сюрпризом для моих почитателей. Беременность была моей мечтой давно. Но в силу медицинских и личных причин не получалось. Рождение ребёнка планирую на март", - рассказала Кравец.

В Сети ходят самые разные слухи о том, кто является отцом будущего ребенка Алены. Однако модель решила положить конец всем пересудам раз и навсегда. "Что касается отца, то я давно и счастливо замужем, если кто-то не знал", - категорично заявила Алена Teleprogramma.org.

Ранее Кравец воспитывала приемную дочь Даниеллу, которая теперь выросла и стала проявлять характер. В результате модель и ее муж отправили подростка назад в детский дом. Якобы девочка была совершенно неуправляемой.

Однако именно модель пришла на помощь приемной дочери, когда та стала жертвой телефонных мошенников. Та взяла посылку у неизвестного и отправила ее через "Почту России". Так Даниелла стала соучастницей преступления. В результате она получила 2,5 года условно. Алена Кравец нашла ей адвоката и поддержала.

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