Как вырастить микрозелень на окне осенью и зимой

Микрозелень содержит в себе огромное количество полезных для организма веществ, таких как антиоксиданты, белки, каротиноиды, витамины С и Е, которые:

снижают холестерин и количество токсинов в организме;

нормализуют пищеварение;

укрепляют иммунитет и нервную систему;

замедляют воспалительные процессы.

Кроме того, эти элементы обладают накопительным эффектом. Если микрозелень регулярно присутствует в рационе, то польза от неё будет только расти. Также у каждого вида зеленушки есть свои преимущества. К примеру, кресс-салат особенно хорош для зрения, ростки гречки улучшают кровообращение, а листочки редиса полезны для кожи и волос.

Как выращивать микрозелень в домашних условиях

Главное преимущество микрозелени на кухонном подоконнике — она может расти в любое время года, даже в период коротких световых дней зимой. Всё что для этого нужно:

прозрачный пластиковый контейнер с крышкой, как для еды;

марля или бинт (для лучшего результата можно купить агроволокно в магазине для садоводства);

чистые, необработанные семена без примесей других культур;

прыскалка — из-под химикатов не берите, иначе можете потравить растения, лучше взять новую в том же садоводническом отделе;

вода;

пинцет;

перекись водорода.

Первый "урожай" можно будет собрать уже на 5-8 день, в зависимости от температуры в квартире. Холодок от окна тоже замедляет процесс в периоды минусовых температур, но это не повод отказываться от проветривания, хоть и короткого, регулируемого. Свежий воздух тоже нужен.

В первый день тщательно моем контейнер, вытираем и делаем на дне несколько отверстий для отвода излишков жидкости. Ставим на что-нибудь непромокаемое, затем кладём на дно контейнера увлажнённую ткань, сложенную в 2-4 раза. Важно, чтобы слой был как можно ровнее. Сверху равномерно высыпаем семена и брызгаем водой из пульверизатора. Накрываем крышкой и убираем в тёплое и тёмное место — например, в кухонный шкаф. Главное не забыть!

На второй день, спустя ровно сутки в тепле, проверяем посев — семена должны "ожить". Если нет, то ждём ещё. Пинцетом убираем возможные очаги плесени и обрабатываем места её появления раствором перекиси водорода — столовая ложка на поллитра воды. Увлажняем из прыскалки. После появления побегов оставляем в шкафу ещё на сутки.

На третий день достаём растущую микрозелень и обрабатываем от плесени, если нужно. Когда появятся маленькие росточки, переносим контейнер на подоконник и больше крышкой не накрываем. Снова опрыскиваем водой. Если же зеленушка ещё не окрепла — продолжаем держать в шкафу.

На четвёртый день, спустя сутки после выставления контейнера к окну, проверяем состояние ростков. Если всё хорошо, аккуратно поливаем корешки из кружки или микролейки. Немного, чтобы увлажнить ткань на дне. Зимой можно немного ускорить процесс роста, поставив к окну ультрафиолетовую лампу и "досвечивая" несколько часов. Но это совершенно необязательно.

Как правило, на пятый день зелень уже можно срезать и добавлять в блюдо. Если же ростки не торопятся расти, продолжаем их понемногу поливать, чтобы ткань оставалась влажная. Учтите, что не каждая микрозелень отрастёт повторно после среза. Возобновить рост могут чечевица, ячмень, рожь, пшеница, овёс, кукуруза и усатый горох.

Микрозелень хороша почти в любом блюде. Салат, суп, омлет, мясо, рыба, что угодно. Даже посыпать её на бутерброд — милое дело. Не говоря уже о полезных коктейлях, смузи и прочих прелестях полезного питания. Куда бы вы её не добавили, получится вкусно. А куча полезностей для организма — приятный, существенный бонус!