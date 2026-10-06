"Никто из вас не знает...": неузнаваемая дочь Агутина и Варум сделала заявление

У Леонида Агутина две взрослые дочери от разных женщин. Так, балерина Мария Воробьева родила артисту дочь Полину, а певица Анжелика Варум - наследницу Елизавету-Марию. Обе девушки давно живут за границей, причем в разных концах планеты: Полина в Великобритании, а Елизавета - в Америке. Примечательно, что дочери Агутина знакомы и поддерживают теплые отношения.

Лиза пошла по стопам родителей. Она тоже занимается музыкой, только направление выбрала не эстрадное. Елизавета исполняет рок со своей группой. Ее команда выступает на разогреве у более известных исполнителей и дает концерты в небольших залах. Говорить о бешеной популярности коллектива не приходится.

В жизни дочь Агутина и Варум тоже предпочитает роковый стиль. Она набила на теле татуировки, сделала пирсинг, носит или свободную или весьма откровенную одежду, предпочитает яркий макияж. Очевидно, Елизавета обожает экспериментировать с внешностью и образами. Например, на сей раз она предстала в эффектном облегающем платье.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" девушка выложила фото, на котором многочисленные поклонники ее не сразу узнали. Елизавета похвасталась стройной фигуркой.

"Никто из вас не знает, что за плохая девочка скрывается под этим нарядом", - сообщила дочь Агутина и Варум.

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В Сети многочисленные комментаторы осыпали Лизу комплиментами и выразили надежду, что будут чаще видеть ее в таком женственном образе. Отметим, что дочери Агутина и Варум Елизавете этой зимой исполнится 28 лет. А старшей наследнице артиста весной отметила 30-летие. В недавнем интервью Леонид Агутин признался, что с нетерпением ждет, когда станет дедом. Однако дочери не торопятся обзаводиться детьми.

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