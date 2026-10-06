Прокуратура завела дело о подделке паспорта "Мультикан-8"

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных "Мультикан-8".

Ведомство выявило нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Выяснилось, что паспорт качества у одной из компаний-изготовителя был подделан. Документ разместили в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот.

Как сообщает "Интерфакс", речь идет о компании "Ветбиохим". Владельцы собак жаловались на тяжелые осложнения и гибель питомцев после прививки вакциной "Мультикан-8". Всего поступило более 300 заявлений.

"Мультикан-8" используется для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Компания "Ветбиохим", в свою очередь, заявила, что столкнулась с "организованным вмешательством третьих лиц", передает РБК.