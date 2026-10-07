85 дней до Нового года: как разобрать шкаф за два часа

Сегодня среда, 7 октября, а это значит, что до Нового года осталось 85 дней.

Самое тяжелое при разборе шкафа, это распрощаться с вещью, которая лежит без дела, занимает место, но ценна как память. А ведь именно неиспользуемые вещи забирают позитивную энергетику и занимают место, на которое могло прийти что-то новое.

Сначала следует освободить полностью шкаф и провести сухую уборку. Выложенные вещи следует разделить на группы "оставить", "отдать/продать", "сезонные вещи" и "выбросить".

Возвращать вещи в шкаф следует по следующему принципу: полки на уровне рук займет то, что нужно чаще всего. На верхние полки отправляется сезонная и редкая одежда, а на нижние – обувь. Для порядка внутри шкафа можно использовать контейнеры и многоуровневые органайзеры.