"Я свободен от театра. Послали": Евгений Евстигнеев незадолго до смерти поплатился за преданность

Евгений Евстигнеев не берег себя. Со временем сердце артиста оказалось всерьез изношено. До такой степени, что в ожидании следующего выхода на сцену приходилось ложиться на первую попавшуюся скамеечку за кулисами. Актер обратился за помощью к человеку, за которым еще недавно был готов пойти хоть на край земли. А в ответ услышал: "Уходи на пенсию". 9 октября исполняется 100 лет со дня рождения Евстигнеева. Его не стало в 65.

Кино и театр

За свою недолгую жизнь Евгений Евстигнеев успел сняться более чем в 130 кинофильмах. Он никогда не был красавцем, рано начал лысеть, но зритель обожал харизматичного и энергичного артиста.

Он мог припеваючи жить во Владимире, куда уехал по распределению после окончания театрального училища в родном Горьком. Много играл в театре им. Луначарского, а публика уже тогда была готова носить артиста на руках.

Евстигнееву всегда хотелось большего. В Школу-студию при МХАТ им. Горького его приняли сразу на третий курс. Большим другом для Евгения на долгие 30 лет стал Олег Ефремов. Евстигнеев сначала ярко раскрылся в созданном им "Современнике", а затем, особо долго не размышляя, ушел за товарищем во МХАТ. "Женя Олегу душу продал", — посмеивались коллеги.

Во МХАТе для Евстигнеева все складывалось не так радужно, как на прежнем месте. Однако артист и не думал роптать. Снимался в кино, но главным из искусств для Евгения Александровича всегда оставался театр.

Широкий зритель, тем не менее, знает артиста, прежде всего, именно по киноработам. В числе самых любимых — Калачев в "Зигзаге удачи", Корейко в "Золотом теленке", режиссер народного театра в "Берегись автомобиля", профессор Преображенский в "Собачьем сердце".

В 1980-е Евстигнеев пережил два инфаркта. В начале 1990-х он пошел к другу и очень просил снизить театральную нагрузку.

"Были б у меня роли, слова не сказал бы. Но ролей нет, а спектаклей много. Мне уже не потянуть, возраст не тот", — попытался поговорить артист с Ефремовым. И услышал: "Не можешь — уходи на пенсию!"

Евстигнеев со сцены действительно ушел, навсегда. Об этом сообщил доброму товарищу Всеволоду Шиловскому: "Я свободен от театра. Послали на..." Жить Евстигнееву оставалось совсем недолго.

Он возлагал большие надежды на операцию в Лондоне. С энтузиазмом, несмотря на плохое самочувствие, снимался в роли Ивана Грозного в фильме "Ермак". Картину зритель увидел уже после смерти Евгения Александровича.

"Мы переехали в новую квартиру, и у меня там кабинет. Сейчас я поеду в Англию, сделаю операцию, вернусь и обустрою его", — мечтал артист. Он считал: "Надо только двигатель отремонтировать, и все будет в порядке".

Иностранные врачи оказались не менее прямолинейны и жестки, чем Ефремов. Перед операцией они начали подробно рассказывать Евстигнееву о возможных рисках и о том, что хирургическое вмешательство не сделает его бессмертным. Впечатлительный артист скончался, не дожив до назначенной операции.

"Я видела своими глазами — спокойный, веселый человек умер сразу после того, как ему нарисовали его сердце и сказали: вот так вы можете умереть", — уверяла последняя супруга Евгения Александровича Ирина Цывина. Знаменитого артиста не стало 4 марта 1992-го.

Семья

Женился Евстигнеев трижды. Ни одной из его жен уже нет в живых. Первая — режиссер Галина Волчек и последняя — актриса Ирина Цывина скончались в 2019-м. Вторая супруга Лилия (до замужества Журкина), тоже коллега, умерла еще 1986-м. Лилии не было и 50 лет. Она страдала неврологическим заболеванием, а кроме того очень переживала из-за не слишком удачно сложившейся карьеры. После смерти жены у Евстигнеева и случился второй инфаркт.

У Евгения Александровича двое детей — от первой и второй жен. Рожденный Галиной Волчек Денис Евстигнеев стал известным режиссером, кинооператором и продюсером.

Лилия Журкина подарила Евгению Александровичу дочь Марию. Она, как и отец, окончила школу-студию МХАТ. С 1990-го служит в "Современнике". Мария носит фамилию Селянская, а вот ее дочь София получила фамилию знаменитого деда. Софья Евстигнеева после окончания актерского факультета все той же школы-студии МХАТ служит в МХТ им. Чехова. Сыграла более чем в 10 полнометражных фильмах, в числе которых пятый и шестой сезон нашумевшего "Мосгаза".