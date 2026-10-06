После атак украинских БПЛА на Подмосковье завели дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак БПЛА в Подмосковье.

В ночь на 6 октября ВСУ выпустили 185 беспилотников по Московской области. Погибли два человека, девять пострадали. Зафиксированы многочисленные повреждения в Домодедово и Солнечногорске.

В настоящий момент следователи заняты сбором доказательств, установлением моделей БПЛА и также выяснением лиц, причастных к атаке.

Кроме того, СК завел дело о теракте после атак беспилотников на гражданские объекты в ДНР. Там в результате удара БПЛА по пассажирскому автобусу в районе Головки ранения получили восемь человек.