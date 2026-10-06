Япония арестовала и передала Германии гражданина России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение, правоохранители утверждают, что мужчина является одним из ключевых членов международной группы кибермошенников Qilin. Ранее они взяли на себя ответственность за кибератаку на Asahi Group, которая привела к утечке более 2 млн единиц закрытой информации.

Группировка Qilin взяла на себя ответственность за кибератаку на японского производителя алкогольных и прохладительных напитков Asahi Group в 2025 году. Эта акция привела к утечке более 2 миллионов единиц закрытой информации. Хакеры также заявляли об ответственности за атаки на другие компании по всему миру, включая Германию.

По данным японских СМИ, россиянин был задержан еще в мае в городе Осака. 28-летний мужчина ранее уже был передан властям Германии, которые ведут расследование деятельности Qilin.