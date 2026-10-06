Российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области.

Село взяли подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Голубково расположено в пяти километрах по прямой от границы с Днепропетровской областью.

ВС России продолжают продвижение в глубину обороны противника на этом участке фронта.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Самойловку в Запорожской области.