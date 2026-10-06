Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения группировки "Север" сжимают кольцо окружения в Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах Купина и Черного. Пресечены попытки противника деблокировать окруженные части возле Курганного, сообщили в Минобороны России.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов. Поражены склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Противовоздушная оборона за сутки сбила две управляемые авиационные бомбы. Ликвидирован реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Сбито 1750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго".