Джиган покинул рехаб и ушел в загул

Рэпер Джиган в центре скандала. После того, как артист взял в заложники собственный персонал и даже по одному человеку палил из огнестрельного оружия, исполнителя отправили на лечение в реабилитационный центр в Израиль. Джиган проходит терапию уже несколько недель, вот только он там не лечится, а кутит.

Как утверждает Mash, буквально на днях, 1 октября, днем рэпер уехал из рехаба с сотрудником центра, хотя чуть позже у пациентов начиналась сессия с психологом. А вечером Джиган пересел в другую машину к товарищу и отправился отдыхать. При этом рэпер пропустил и второй тренинг.

Поздним вечером за ним выехала сотрудница клиники, потому что Джиган к отбою не вернулся. Через полтора часа артиста в коматозе, как утверждает источник, привезли обратно в центр. Он спал на откинутом кресле в машине, не мог сам открыть дверь и вспомнить пароль от территории. Артист отсутствовал более десяти часов.

Ходят слухи, что в реабилитационном центре пациенты ведут обычный для них образ жизни. Якобы сигареты и алкоголь им добывают сами сотрудники буквально в соседнем магазине. При этом в правилах центра всё это под строгим запретом. Лечебница находится под охраной в частном секторе, туда привозят еду, вызывают клининг.

В кулуарах говорят, что руководство центра содействует пациентам, потому что это выгодно, ведь чем дольше те лечатся, тем больше платят. Например, тот же Джиган находится в рехабе уже третий месяц.

Ранее стало известно, что в июле рэпер будучи в измененном сознании устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил.

Самое чудовищное, что в этот момент в доме находились и дети. Они прятались от Джигана в шкафах и звонили матери. Оксана Самойлова в этот момент была в Италии. Дети признавались в любви матери и боялись, что отец их сейчас убьет. К счастью, Джигана удалось успокоить, а потом отправить в реабилитационный центр в Израиль.

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